英王查爾斯三世首次國是訪問 德國將以軍禮隆重歡迎

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）明天將前往德國，這是他即位以來首度進行國是訪問。由於法國爆發大規模政治抗議活動，英王因此延遲出訪法國，先行展開訪德行程。

法新社報導，在為期3天的訪問期間，查爾斯三世將訪問柏林和布蘭登堡（Brandenburg），之後啟程前往漢堡。

查爾斯三世選擇率先訪問鄰近國家，被外界普遍視為是英國脫歐後試圖搭建友誼橋梁的努力。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）稱這是一個「歐洲重要象徵性的行動」。

他還說：「這次訪問很早就強調了我們兩國和公民之間的親密程度和真摯友誼。」

史坦麥爾和德國第一夫人比登本德（Elke Buedenbender）將在柏林布蘭登堡門（Brandenburg Gate）以軍禮歡迎查爾斯三世和王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）。這是著名地標布蘭登堡門首次作為接待國賓的場所。

隨後英王伉儷將前往位於市中心的德國總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace），史坦麥爾將為王室成員舉辦國宴。

查爾斯三世30日將在德國聯邦國會發表演說，並會見最近從烏克蘭抵達德國的難民。隨後史坦麥爾將與這對英國王室夫婦訪問附近布蘭登堡邦一處德英軍事單位。

查爾斯三世31日將前往北部港口城市漢堡，視察可再生能源計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120328