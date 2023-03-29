世衛：不再建議中度風險成年人續打加強針 好處微乎其微

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圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，世衛已不再建議一般、中度風險的成年人接種額外的COVID-19加強針，因為這麼做的好處微乎其微。

綜合法新社與路透社報導，世衛疫苗專家表示，對於已經接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基礎劑和一劑加強針的一般、中度風險成年人來說，接種額外加強針並沒有風險，只是效益不大。

世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, SAGE）在開完半年一次的例會後，針對疫苗接種一事發布更新版建議。

世衛指出，免疫專家戰略諮詢小組的新建議反映出主流Omicron變異株的影響，以及透過感染和疫苗接種達到現在人口中的高度免疫狀態。

免疫專家戰略諮詢小組基於重症或死亡風險提出3種簡化過的新疫苗接種優先級別，分別為高度、中度和低度。

免疫專家戰略諮詢小組僅建議發展為重症風險最高的族群在打完第一劑加強針後，再接種額外追加劑。

這個族群包括較年長的成年人、患有糖尿病等共病症的較年輕成年人、具有人類免疫缺乏病毒（HIV，愛滋病毒）等免疫功能低下情形的人、孕婦和第一線醫療工作者。

中度優先級別族群包括年齡通常在60歲以下的健康成年人，以及患有共病症的孩童及青少年。

免疫專家戰略諮詢小組建議這個族群接種基礎劑和第一劑加強針。

免疫專家戰略諮詢小組主席諾海尼克（Hanna Nohynek）說：「在中等風險族群方面，已不再建議接種額外加強針。」

她指出，「疫苗很安全，對於預防重症和死亡方面很有效」，但對於中度風險族群來說，雖然接種另一劑疫苗沒有害處，「但這些額外加強針的好處其實微乎其微」。

至於低度優先級別族群，則包括年齡介於6個月到17歲的健康孩童及青少年。

雖然基礎劑和加強針對這個族群來說安全又有效，不過考量到COVID-19的低負擔，免疫專家戰略諮詢小組表示，各國的疫苗接種決定應該基於醫療計畫優先要務和成本效益問題等「背景因素」。

世衛正在尋找能涵蓋廣泛的變異株、效果更持久、對於預防感染和傳播表現更好的新COVID-19疫苗。

世衛去年9月表示，這場疫情「有望」結束。世衛今天在簡報會上表示，世衛最新的建議反映出目前的疫情狀況和全球免疫程度，但不應被視為每年是否需要接種加強針的長期指引。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120329