中國學界開課程業界祭高薪 解決半導體業人才荒

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（中央社上海29日綜合外電報導）美國限制北京取得先進晶片技術下，中國晶片業人才荒惡化，中國現正加強培育本土半導體能手，尋求以最快速度來填補缺口。

路透社報導，過去5年來，由於頂尖大學有了新的資金，加上開設短期課程的小型私人培訓機構如雨後春筍般林立，使得大學部與學士後相關課程學生人數大幅增加。

一些擁有其他學科學位的畢業生看到入行薪資高出一倍，也紛紛投入這個持續成長的產業。

大學攻讀材料科學，後來在晶片業就職的趙姓女子（Clara Zhao）說：「晶片產業前景光明，從一般學校畢業的軟體工程師就業狀況則沒有以往好。」

政府智庫「中國電子信息產業發展研究院」與「中國半導體行業協會」共同發布的白皮書指出，中國今年的半導體業人才缺口約達20萬。

而在美國擔心中國製造的先進晶片恐被中國軍方使用，試圖將中國排除在全球供應鏈之下，填補人才缺口如今顯得更加重要。

中國科學院院士劉忠范本月向媒體表示，中國需要把培訓人才列為優先要務，這甚至比尋求立即解決供應鏈問題更為關鍵。

然而，學生與專家們告訴路透社，中國新開的晶片課程並不像台灣與美國的學校一般，提供到業界實際操作的機會。

芯謀研究（ICwise）2022年調查發現，在中國大學部攻讀晶片工程的學生，有超過60%欠缺實地實習經驗。

初入職場的大學畢業生與學者說，中國大學院校無論哪一學科都傾向獎勵教授發表論文，而非在課堂上傳授最新一套方法，而這些知識往往能在公司實驗室或晶片廠派上用場。

在台灣，全球最大晶片製造商台積電在4所大學成立了半導體學院。部分跡象顯示，中國也有往這個方向發展。中國最大的晶圓代工廠中芯國際2021年宣布將在深圳技術大學共同成立集成電路學院。

根據大學數據，在10所頂尖學府攻讀晶片工程的碩士班註冊人數，在2018年到2022年增加將近一倍，學生總人數來到2893人。

應屆大學畢業生告訴路透社，相關科系學生人數暴增的現象大學部也看得到，但解決人才短缺問題將是一場持久戰。

私立培訓機構的出現，提供了短期解決方案，開設的晶片工程訓練營鎖定學位與晶片工程不相關的畢業生，讓他們迅速了解半導體產業。

安謀（Arm Ltd）前工程師2015年在上海成立的移知，提供實體教授課程，像是「60天帶你完成Cortex-M3 MCU晶片的前端設計與驗證」，價格介於2000到4000元人民幣。

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2019年畢業於成都一所大學、獲得材料工程的鄭姓學生（Abner Zheng）說，他在網路上看到一篇文章，建議跟他有相同主修的學生投入晶片業。他現在任職於製造影像處理晶片的一家中國企業。

他說：「如果沒有轉行到晶片工程業，我可能必須在汽車或機械等傳統製造業找工作。我覺得這些是夕陽產業，所以我決定把握這波晶片業發展熱潮。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120329