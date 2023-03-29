美再傳校園槍擊慘劇 民眾討論學校設裝甲安全室

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國再傳校園槍擊，事件餘波盪漾，如何確保兒童安全的論戰再起，民眾探討的面向從槍枝管制建議，到在校園內設置裝甲安全室，不一而足。

一名攜帶重型武器的槍手27日闖入田納西州首府納希維爾（Nashville）的私人小學聖約學校（The Covenant School）開槍，造成3名年幼孩童與3名教職員工死亡，震驚全美。法新社整理相關討論的建議如下：

●禁止攻擊性武器

發生6死槍擊案的聖約學校是一所小型基督教學校，槍手持有的7把槍全都是合法購入。警方表示，28歲槍手赫爾（Audrey Hale）行凶時攜帶其中兩把突擊步槍和一把手槍。

某些討論認為，這更凸顯出禁用本來應該是戰場武器、會造成最大傷亡的突擊步槍有其必要性，民主黨籍總統拜登早已長期主張實施這樣的禁令。他27日老調重彈，要求國會通過立法、別再拖延。

但是國會聯邦眾議院目前由共和黨主導，上述呼籲截至目前被置若罔聞。共和黨大體上主張槍管違反憲法賦予的擁槍權。

●金屬探測儀和安全室

全美流通槍枝數超過4億支，因為無法阻止槍枝擴散，許多學校只能自行升高維安。

據美國教育統計中心（National Center for Education Statistics），97%學校已經對進入建築進行管制，57%管制進入校園。

然而槍擊案仍時有所聞，有的學校因而對校園加強防禦工事。「紐約時報」（The New York Times）去年報導，研究顯示，學校為防範大規模槍擊，每年用於強化安全作為的金額達數十億美元。

設置金屬探測儀也日益普遍。據美國教育統計中心，近15%高中、10%初中都已安裝金屬探測儀。而且每次有悲劇發生，就會有更多學校這麼做。維吉尼亞州1月發生6歲學童槍擊教師後，維州紐波特紐斯郡（Newport News）學校當局就決定在所有學校全面進行安裝。

逾9成學校已經安裝監視攝影機，有的還有先進警報系統。

阿肯色州和阿拉巴馬州有些學校甚至已經開始設置裝甲「安全室」，萬一發生龍捲風或槍擊案，學生就可以躲進裡頭。

然而，專家和家長早已針對諸如此類安全措施可能對兒童造成的影響爭論多時。

41歲護理師魏爾福（Stacie Wilford）女兒的學校離聖約學校不遠。她表示，校方27日以電郵通知所有家長，從現在起，上課期間教室的門一律上鎖。

魏爾福告訴法新社：「女兒告訴我，『媽媽，在學校我會害怕去上廁所』。所以，這真的煩死人了。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120329