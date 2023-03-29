中共滲透美國猶他州 贊助議員海外訪問引關注

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美聯社一項調查披露中國政府試圖影響猶他州議員，引發外界關注民選公職人員的出國行程及背後金主。一名州眾議員呼籲對此應公開透明，同時承諾會跟同僚合作抵制中共影響力。

根據美聯社掌握的證據，北京官員聯手政壇關係良好的猶他州說客，試圖左右該州政策，以替中國牟利。美聯社並揭露，猶他州議員自2007年起每隔一年固定組團造訪中國，每團人數多達25人，且由中方政府及接待組織支付旅行費用。

美聯社還找出猶他州議員行事有利北京的數個案例，例如議員們近年曾拖延或封殺批評中國的法案，包括一項譴責中共打壓國內維吾爾族穆斯林的決議案。

此外，中共在猶他州取得若干政策勝利前不久，州議員們才剛結束訪中，訪問期間議員們不僅聯繫中國政府官員，還發表支持他們的媒體聲明。

支持中國政策目標的猶他州說客也會陪同議員出訪。一名說客在2020年某次出訪幾個月後，就擬出一項承諾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間聲援中國的決議案，該案之後幾乎無異議通過。

美國新聞網站Axios報導，猶他州並未要求州內公職人員詳細通報出國行程，也無須揭露與其他國家的私下財務往來。

共和黨籍猶他州眾議會議員皮耶魯齊（Candice Pierucci）今年提議，若有他人為議員支付出行費用，必須公開披露，但委員會中無人支持這項法案。皮耶魯齊說，她打算再提一次。

皮耶魯齊27日在美聯社刊登報導後寫道：「我將致力與同僚合作…抵制中共在本州和美國的影響力。」

隨著中國與美國聯邦政府關係惡化，中國政府影響州級和地方政府的戰略變得日益重要，美國政府也不斷加緊抵抗北京滲透。

2019年5月，聯邦調查局（FBI）外國影響力任務小組增設一個中國單位，關注重點之一即為國家以下層級的往來關係，且目前不時會向地方和州級人士提供國防簡報。

前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）2020年2月對全國州長協會（National Governors Association）演說時，也曾就中國的這項戰略提出警告。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120329