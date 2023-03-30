墨西哥移民羈留中心大火39死 檢方朝謀殺罪調查

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（中央社墨西哥華雷斯城29日綜合外電報導）目擊者和一名倖存者今天指稱，墨西哥北部華雷斯城羈留中心發生大火，移民被鎖在牢房裡無法逃脫，有39人命喪火窟。檢方說，正以涉及謀殺罪方向偵辦此案。

墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）今天在記者會中說，對27日北部邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez）移民羈留中心所發生的死亡事件，檢察官已經確定有8人可能應負起責任。

她並說，8人中有兩人是聯邦探員、一名州府移民官員，以及一家民營保全公司的5名員工。

綜合路透社與法新社報導，官員說關在這間羈留中心的女性移民都已安全撤離。這次事件罹難者都是男性，墨西哥政府正面臨壓力必須查明致死原因。

社群媒體28日流傳一段短影音顯示，關在牢房裡的人踢著牢門欄杆，牢房裡煙霧瀰漫。這段影音似乎是大火期間羈留中心內部監視器拍攝的畫面。

畫面中可見到3個穿制服的人走過去，但沒有想要打開牢門。

羅德里格斯說：「是誰沒讓這些人出去？顯然這是一起嚴重罪行。」她指出這段影音是調查的一環，並說「他們無法打開牢房門」。

羅德里格斯又說，調查人員將檢視因應緊急情況的規定，以及民營保全公司是否接受過適當訓練。她說：「看來這些警衛沒有受過任何訓練。」

墨西哥總檢察長辦公室人權部門負責人赫雷里亞斯 （Sara Irene Herrerias）在同一場記者會中表示，目前尚未有人被捕，但檢方將在今晚和明天申請逮捕令。

事故倖存者、一名護理人員，以及華雷斯城所在的奇瓦瓦（Chihuahua）州政府一名安全官員都表示，火勢蔓延與濃煙擴散時，被囚人員的牢房門一直鎖著。

他們並說，直到救援人員抵達時，牢房門才打開。目前尚不清楚從起火到開門，當中經過了多長時間。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120330