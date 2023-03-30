澳洲原住民入憲賦權 預計10到12月舉辦公投

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲政府今天朝原住民入憲賦權正式邁出第一步，當局預計今年舉辦公投，以決定是否修改憲法，承認原住民地位並賦予他們就影響自身事務給予國會議員建言的發言權。

路透社報導，澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）昨天在國會介紹相關法案時表示，這場公投預計將於今年10月到12月間舉行，是個承認過去歷史，並幫助澳洲人民「為了更加和解的未來」團結起來的機會。

德雷富斯指出：「我們都將懷著一顆清白的心和清白的良知，我們會知道我們的國家正在朝著更好的方向邁進。」

公投將詢問澳洲人民是否希望修改憲法，以成立「原住民和托勒斯海峽島民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）諮詢委員會；這個委員會將針對原住民相關事務，向國會提供不具約束力的建言。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週透露政府有意在公投中徵詢的題目，並敦促澳洲民眾支持他所謂遲來已久的投票。

澳洲全國人口將近2600萬人，其中原住民占約3.2%，他們在大多數的社經指標中都低於全國平均值，而澳洲具有122年歷史的憲法對原住民隻字未提。他們過去遭英國殖民統治者邊緣化，直到1960年代才獲得投票權。

澳洲政府提議將這項法案提交聯合特別委員會審議，盼能在6月底前通過。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120330