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俄國將任UN安理會輪值主席 烏克蘭批：糟糕笑話

2023/3/30 20:57
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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯本週即將出任聯合國安全理事會（United Nations Security Council）輪值主席國，烏克蘭今天批評，這堪稱「糟糕的笑話」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文說：「俄羅斯4月1日出任聯合國安理會主席國，這是糟糕的笑話。俄羅斯篡奪席位，該國正發動殖民戰爭，且領導人是一位因綁架孩童而遭國際刑事法院（ICC）通緝的戰犯。」

推文還提到：「只要俄羅斯還在聯合國安理會，這個世界就不可能是安全的地方。」

法新社報導，聯合國安理會的主席國在每個月由15個成員國輪流出任。

俄羅斯出任主席國後將負責制定議程，但對決議結果沒有太多影響力。

俄國軍隊去年2月全面入侵烏克蘭後，基輔當局一直呼籲將俄羅斯從安理會除名。

俄國上次擔任安理會主席國是在2022年2月，但當時克里姆林宮下令向烏克蘭出兵。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120330

#聯合國安理會
#俄羅斯
#烏克蘭
庫列巴
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