波索納洛返回巴西帶領反對黨 對抗左派總統魯拉

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（中央社巴西利亞30日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛滯留美國近3個月後，今天返抵國門，重回政壇，帶領反對黨對抗左派總統魯拉。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）在魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月1日就職前2天飛往美國。他從佛州的奧蘭多搭乘商業航班，返抵首都巴西利亞國際機場。

法新社報導，68歲的波索納洛將從下週起履新職，擔任其所屬政黨自由黨（Liberal Party）的榮譽主席，月薪4萬1600巴西幣（約8000美元）。

波索納洛表示，他打算在巴西走透透「搞政治」，以及「高舉保守主義的大旗」。

但波索納洛在佛州登機前告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil），「我不會領導任何反對黨」。

「我會以經驗豐富人士的身分參與我的政黨。」

然而，波索納洛官司纏身，至少5起遭最高法院調查，可能會讓他吃上牢飯，當中包括被控煽動1月8日的暴動，以及企圖非法進口和保留沙烏地阿拉伯2019年贈與他和他夫人的價值數百萬美元珠寶。

巴西官員告訴法新社，警方3月29日已傳喚波索納洛4月5日到案製作沙烏地珠寶案的筆錄。

此外，波索納洛還面臨巴西高等選舉法院（Superior Electoral Court, TSE）的16起官司，恐因此被褫奪公權8年，將無法參加2026總統大選。

波索納洛告訴CNN Brasil：「我們已展開新頁，我們現在將準備明年的選舉。」

自由黨黨魁尼托（Valdemar Costa Neto）曾說過，波索納洛若留在佛州將失去他的政治資本，並預估在前總統波索納洛的協助下，在地方選舉上席次將增加兩倍。

尼托告訴路透社：「波索納洛將帶領反對黨，並在巴西走透透，宣揚自由黨的自由派價值，帶動自由黨的成長。」他概述巴西右翼勢力重返2026年總統大選的計畫。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120330