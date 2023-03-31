更多編輯台推薦新聞：
工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

美國強調美中需要冷戰時期的熱線機制

2023/3/31 12:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）白宮高級官員康貝爾今天表示，為美中關係奠定基礎的努力尚未成功，未來數月將決定是否能與中國重塑具建設性的外交關係。他強調雙方需要冷戰時期的熱線與危機處理機制。

路透社報導，美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天表示，美國已向中國明確表達總統拜登已做好與中國領導人習近平再次通話的準備。康貝爾的發言正值總統蔡英文過境美國升高雙方緊張局勢之際。

康貝爾在智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）舉辦的活動中指出：「我們已做好準備，從我們的角度來看，我們希望保持溝通管道暢通，我們打算保持這些管道暢通。」

拜登上個月在美國戰機擊落疑似中國間諜氣球後表示，他計劃就此事與習近平對談並消弭隔閡，但是這個想法目前並未實現，此後雙方緊張局勢也是只增不減。

康貝爾說，中國一直「不願參與互信建立或危機溝通，或設立熱線的討論」，鑑於美中軍隊靠近彼此行動，建立這類機制將是「負責任的一步」。

康貝爾補充說：「我們在冷戰期間建立起它們。我們認為它們現在很合適。」

康貝爾說，美國正處於美中競爭關係新階段的前期。

康貝爾談到拜登與習近平上次於去年11月在峇里島會談時美國優先考慮的問題。他表示，奠定美中關係與安全基礎的努力在許多方面尚未成功。

康貝爾說：「我想你會在未來幾個月看到，是否有可能在美中之間重建有效、可預測、具建設性的外交關係。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120331

#康貝爾
#習近平
#美國
習近平
列舉習近平為戰爭準備4跡象 外交事務：全球都該認真看待因應范德賴恩：歐盟與中國關係不是「非黑即白」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
列舉習近平為戰爭準備4跡象 外交事務：全球都該認真看待因應