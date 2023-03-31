美國強調美中需要冷戰時期的熱線機制

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）白宮高級官員康貝爾今天表示，為美中關係奠定基礎的努力尚未成功，未來數月將決定是否能與中國重塑具建設性的外交關係。他強調雙方需要冷戰時期的熱線與危機處理機制。

路透社報導，美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天表示，美國已向中國明確表達總統拜登已做好與中國領導人習近平再次通話的準備。康貝爾的發言正值總統蔡英文過境美國升高雙方緊張局勢之際。

康貝爾在智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）舉辦的活動中指出：「我們已做好準備，從我們的角度來看，我們希望保持溝通管道暢通，我們打算保持這些管道暢通。」

拜登上個月在美國戰機擊落疑似中國間諜氣球後表示，他計劃就此事與習近平對談並消弭隔閡，但是這個想法目前並未實現，此後雙方緊張局勢也是只增不減。

康貝爾說，中國一直「不願參與互信建立或危機溝通，或設立熱線的討論」，鑑於美中軍隊靠近彼此行動，建立這類機制將是「負責任的一步」。

康貝爾補充說：「我們在冷戰期間建立起它們。我們認為它們現在很合適。」

康貝爾說，美國正處於美中競爭關係新階段的前期。

康貝爾談到拜登與習近平上次於去年11月在峇里島會談時美國優先考慮的問題。他表示，奠定美中關係與安全基礎的努力在許多方面尚未成功。

康貝爾說：「我想你會在未來幾個月看到，是否有可能在美中之間重建有效、可預測、具建設性的外交關係。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120331