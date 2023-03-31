印度寺廟地板坍塌信徒墜井 增至35死[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度中部大城印度爾一間寺廟地板31日坍塌導致信徒墜井，目前已知35死，軍警持續在現場搜救。（圖取自twitter.com/comindore）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里31日專電）印度寺廟地板坍塌導致眾多信徒墜井事件，死亡人數截至今天上午增至35人，搜救行動仍在持續中。

昨天是印度神祇羅摩（Rama）的生日，印度中部大城印度爾（Indore）眾多印度教信徒湧入一間寺廟祈福。寺廟地板疑似不堪負荷，應聲崩塌，導致信眾墜入下方的階梯井，其中許多是婦女與兒童。

根據地方電視台播放的影片，失去地板的位置鋼筋外露，階梯井極深，警方及熱心民眾用繩索及木梯救人。截至昨天深夜，有10多人獲救，8人死亡。

印度軍警已投入140人到現場救援。但隨著搜救行動推進，死亡人數不斷增加。印度爾地區專員（Division Commissioner）夏瑪（Pawan Sharma）今天上午表示，救援人員已救出18人，但也撈出35具遺體。

夏瑪說，18名獲救者當中，有16人因傷勢較重在醫院治療。

印度爾所在的馬德雅省（Madhya Pradesh）省政府承諾提供死者50萬盧比（約新台幣19萬元）慰問金，傷者則有5萬盧比醫療補助。

有媒體報導，廟方非法在階梯井上增蓋地板。印度爾當局表示將會徹查，若查出違法情事將嚴辦。（編輯：馮昭）1120331