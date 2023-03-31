印度多處爆宗教衝突 暴民縱火擲石至少2死

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（中央社記者林行健新德里31日專電）印度宗教衝突問題似乎難解，昨天是印度神祇羅摩（Rama）的生日，因為這個節慶，連日來多處爆發宗教衝突，有人縱火及擲石塊，至少2人死亡，警方出動大批人力維持秩序。

印度宗教多元，雖然各宗教信徒之間普遍相處和諧，但也不時傳出激進宗教人士放不下中世紀穆斯林征戰印度、以及印巴依宗教分治的歷史情結，宗教節慶常發生敵對宗教勢力相互挑釁的情況，進而引爆衝突。

30日羅摩誕生日，早於29日晚間，西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的奧蘭加巴德（Aurangabad），就有400至500人印度教徒和穆斯林在一個社區爆發衝突，雙方互擲石塊，有車輛被焚燒，許多人受傷。

馬哈拉什特拉省省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）呼籲雙方保持冷靜，勿發表挑釁言論。

在西孟加拉省（ West Bengal）、古茶拉底省（Gujarat）、北方省（Uttar Pradesh）以及卡納塔卡省 （Karnataka），昨天也爆發類似事件，部分地區直到今天仍有零星衝突，商業大城孟買市（Mumbai）也難以倖免。

「今日印度」（India Today）報導，連日的衝突至少已造成2人喪生；電視台畫面顯示，大批警方持盾牌及木棍在衝突社區巡邏，避免衝突擴大，總計已有200多人因破壞社會秩序被捕。

印度宗教衝突層出不窮，去年4月印度教猴神誕生日，就有至少10省爆發宗教衝突，群眾縱火及投擲石塊，混亂情況持續了數日。

有觀察人士聲稱，很多宗教衝突都是有地方政客在背後教唆，透過分裂族群的方式吸引選票或謀取政治利益。（編輯：高照芬）1120331