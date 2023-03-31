阿姆斯特丹要遷紅燈區 性工作者上街示威

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荷蘭的性工作者30日在阿姆斯特丹街頭遊行示威，抗議當局讓她們遷往巿郊色情中心的計畫。（法新社）

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（中央社阿姆斯特丹30日綜合外電報導）荷蘭的性工作者今天在首都阿姆斯特丹街頭遊行示威，抗議準備讓她們離開市區知名紅燈區遷往巿郊「色情中心」（erotic centre）的計畫。

法新社報導，數十位抗議人士戴著面具隱藏身分，揮舞紅傘，並拉開寫有「拯救紅燈區」的布條，步行到巿政府堵巿長。

阿姆斯特丹當局表示，希望將性工作者遷出，以降低城巿犯罪和滋擾行為。市政府本週推出活動，要求粗暴英國觀光客「不要來」。

性工作者桑傑士（Sabrina Sanchez）告訴法新社：「我們真的對他們提出並且強行推動的解決之道無法苟同。他們甚至沒有跟性工作者團體協商。」

性工作者也就紅燈區營業結束時間提早的計畫表達抗議。巿政府2月還宣布禁止在紅燈區吸大麻。

另外一名戴兜帽和太陽眼鏡的性工作者表示：「我們不願遷移、不要去色情中心或其他地方。」

當著市長哈賽瑪（Femke Halsema）的面，不願意具名的她宣讀請願書：「對毒販採取行動、對粗魯無禮之徒採取行動。」

哈賽瑪對有數百年歷史的德瓦倫（De Wallen）紅燈區長期持反對立場；在德瓦倫紅燈區，性工作者在當地運河兩側霓虹燈櫥窗裡等待顧客上門。

哈賽瑪說：「關閉紅燈區不是你們造成的，而是觀光客、犯罪和其他問題氾濫所導致的結果；巿中心情況實在問題很大，我們得找到解決之道。」

阿姆斯特丹巿議會已經指定3個作為色情中心的可能地點，中心內將會有100個房間，也有休息區和從事其他活動的空間。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120331