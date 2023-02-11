阿姆斯特丹新規 紅燈區戶外抽大麻將成歷史

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）在荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區街上抽大麻，很快就將成為非法行為。阿姆斯特丹市議會宣布，為改善居民絕望的生活品質，遏止遊客脫序行為，禁令將自5月中實施。

英國衛報（The Guardian）報導，去年有超過1800萬名 遊客湧入阿姆斯特丹（Amsterdam）城中17世紀的窄巷，居民長期抱怨城中心最繁忙的區域已變得不宜居住，包括德瓦倫（De Wallen）紅燈區在內。

阿姆斯特丹市議會在聲明中表示，自5月中起，在舊城區戶外抽大麻即屬非法。市議會同時正考慮，如有需要，禁令將擴及大麻「咖啡店」的陽台。

另外，原本營業至清晨6點的性工作者，必須在凌晨3點關門，凌晨1點後就不能接新客人。平日酒吧、咖啡廳，以及餐廳須提前1小時在凌晨2點關門，星期五、六則是到凌晨4點。

舊城區內的商店，原本星期四至星期日之間自下午4點起即已禁止販售酒類，現在更要求自櫥窗移除酒瓶酒罐，或是將它們遮住。街上的飲酒禁令也將嚴格執行。

市議會表示，「舊城區居民深為大量遊客、街上飲酒與濫用藥物所苦。遊客引來街頭藥販，藥販又導致犯罪與治安問題，晚上治安問題尤其嚴峻。」

阿姆斯特丹「箴言報」（Het Parool）報導，這是一項「歷史性」措施。阿姆斯特丹數十年來以「什麼都可能，什麼都可以─包括在街上抽大麻」而聞名於世。然而近來過多的遊客讓舊城區不堪居住，外國觀光客與國內遊客「大聲喧嘩、在街上小便、嘔吐，將紅燈區當成遊樂園，而非住宅區。」

阿姆斯特丹今年春天將推出一項名為「遠離」（stay away）的措施，希望阻止遊客僅是為著藥物，酒精與性產業而來。市議員姆巴基（Sofyan Mbarki）向「箴言報」表示，這需要很大的耐心。

姆巴基表示，「我們提出了一個具視野的整套方案，我們必須堅持下去，必須齊心推動。無論你是否住在這裡，或是在這裡工作、經商或是前來參訪，每個人最終都想要有一座宜人居住的城市。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120211