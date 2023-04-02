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美智庫：北韓核設施活動頻繁

2023/4/2 09:19
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩下令增加武器級核原料以提升國家核軍火庫後，美國智庫「北緯38度」（38 North）今天公布的衛星影像顯示，北韓主要核設施有著高度的活動。

路透社報導，總部位於華盛頓、監測北韓動向的北緯38度表示，它們根據3月3日至17日影像所發現的活動，可能指向寧邊核設施的實驗輕水反應爐（ELWR）即將完工，並過渡到運作狀態。

報告指出，圖片顯示寧邊的一個5百萬瓦（megawatt）反應爐持續運作，實驗輕水反應爐周圍的輔助建築已經開始施工。此外，從反應爐的冷卻系統中檢測到水排放。寧邊鈾濃縮廠周圍也開始新建設工作，可能會擴大產能。

報告表示：「這些發展似乎反映出金正恩最近在有關增加北韓裂變原料生產，以擴大核軍火庫的指示。」

北韓3月28日更公開最新微型核彈頭「火山-31」，並矢言生產更多武器級核原料以擴大核軍火庫，同時譴責南韓和美國加強軍事演習。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩以「有遠見的方式」，下令生產武器級核原料，使核武產量「呈指數性」成長。

北韓之前曾展示較小型武器，但目前還不清楚是否已完全開發出可供其搭載的微型核彈頭。分析人士表示，如果北韓恢復2017年以來首次的核試，那麼精進這類核彈頭很可能是一個關鍵目標。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120402

#北韓
#金正恩
#寧邊
金正恩
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