芬蘭國會大選恐右傾 民族主義右翼力圖輪替執政

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（中央社赫爾辛基1日綜合外電報導）芬蘭國會大選明天投票，可能會見到芬蘭戲劇化地向右傾，中間偏右與反移民政黨都競相想取代社會民主黨總理馬林（Sanna Marin）。

去年鄰國瑞典的民族主義者取得突破，加上義大利極右翼贏得選舉後，芬蘭可能成為最新一個加入歐洲民族主義浪潮的國家。

E2研究所成員拉科寧（Juho Rahkonen）告訴法新社說：「民意調查顯示，芬蘭的右翼政治趨勢正在增強。」

馬林在赫爾辛基舉行的最後一次競選活動場邊告訴媒體說：「我們的目標是贏得這次選舉，並繼續為更永續的未來而努力。」

芬蘭國家廣播公司（YLE）3月30日公布的最新調查顯示，中間偏右的國家聯合黨（National Coalition）以19.8%的微弱優勢領先，持疑歐論的民族主義政黨芬蘭人黨（Finns Party）以19.5%居次。

馬林領導的社會民主黨以18.7%位居第3。她於2019年上任，以34歲之齡成為全球最年輕的總理。

國家聯合黨領導人歐爾波（Petteri Orpo）今天在造勢大會中告訴法新社：「我們的競選活動很棒。我們擁有芬蘭最好的候選人，我們在民調中排名第一，因此我很樂觀。」

國家聯合黨領導人歐爾波（左）在競選活動中表示，國家聯合黨的民調目前排名第一。（路透社）

雖然馬林在民調中被評為芬蘭本世紀最受歡迎的總理，但她正辛苦努力將自己的民望轉化為社會民主黨在國會中的席次。

拉科寧說：「雖然馬林格外受歡迎，但她也引起反對。芬蘭政治分歧在加深。」

雖然有些人認為馬林是一位強有力的領袖，能巧妙地處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和北大西洋公約組織（NATO）成員資格申請，但其他人認為，她任內不斷攀升的公共債務，以及她的派對影片醜聞，顯示出她缺乏經驗。

芬蘭的債務占國內生產毛額（GDP）比率，從2019年的64%上升至73%，歐爾波的國家聯合黨希望透過刪減60億歐元支出來解決此問題。

持疑歐論的極右芬蘭人黨在移民問題上採取強硬路線，並指出鄰國瑞典的幫派暴力問題是一個警訊。

芬蘭人黨將脫歐視為其長期目標，並希望推遲芬蘭2035年的碳中和目標。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120402