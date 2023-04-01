芬蘭2日大選 保守右派正統芬蘭人黨民調升至第2

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芬蘭國會大選2日舉行，保守右派政黨正統芬蘭人黨民調支持度高於現任總理馬林的社民黨。圖中為正統芬蘭人黨主席Riikka Purra。（圖取自facebook.com/perussuomalaiset）

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩1日專電）芬蘭國會大選2日舉行，保守右派政黨正統芬蘭人黨（Finns Party）在芬蘭國家廣播公司（Yle）3月30日公布的民調中，支持度第2高，高於現任總理馬林（Sanna Marin）的社民黨（Social Democratic Party）。

芬蘭將於2日進行國會大選，芬蘭國家廣播公司在3月30日公布的民調中顯示，芬蘭選民對正統芬蘭人黨的支持度有19.5%，比前次民調上升了0.5%，僅次於國家聯合黨（National Coalition Party）的19.8%。

而兩大主要政黨偏左的社民黨與偏右的國家聯合黨支持度都比前次下降，報導中也指出，支持正統芬蘭人黨的選民的投票意向比起其他兩大政黨的支持者更加堅定。

芬蘭首都日報（Hufvudstadsbladet）報導，正統芬蘭人黨是最受年輕選民歡迎的政黨，他們透過年輕人常用的媒體成功接觸年輕選民，甚至吸引了不認同正統芬蘭人黨政策的選民，專家認為這個調查顯示年輕人如何看待政治，而不是年輕人的政治傾向。

在芬蘭全國青年大會（Finnish National Youth Council, Allianssi）3月為年輕人舉辦的模擬大選中，正統芬蘭人黨拿下最大黨地位，在模擬選舉中取得46席，領先國家聯合黨與社民黨。

模擬大選中也顯示，許多在YouTube與TikTok上很受歡迎的候選人也是年輕人支持的對象。

正統芬蘭人黨的支持度上升，瑞典極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）的黨主席奧克松（Jimmie Akesson）也專程到芬蘭為夥伴政黨打氣，並傳授勝選祕訣，他表示，極右政黨必須保持與其他政黨的溝通與進行跨黨派的合作。

然而，芬蘭社民黨已經公開表示不會跟正統芬蘭人黨共同組閣，但願意與國家聯合黨合作；偏右的國家聯合黨則並未排除與正統芬蘭人黨合作組閣的選項。

社民黨的現任總理馬林雖擁有高人氣與高支持度，但在芬蘭選民最重視的通貨膨脹等經濟問題上，社民黨似乎並沒有得到選民足夠的信任。（編輯：黃自強）1120401