蒙特內哥羅總統選舉第2輪投票 政壇老將對決新秀

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（中央社波德里查2日綜合外電報導）蒙特內哥羅民眾今天前往投票所選舉下一任總統，這次可能會看到一位年輕的新秀擊敗現任總統朱卡諾維奇，過去幾十年來朱卡諾維奇一直主導蒙特內哥羅的政治舞台。

去年8月蒙特內哥羅政府垮台並出現長達數個月的政治僵局後，這次總統選舉的結果可能會決定這個巴爾幹國家的政壇權力平衡。蒙特內哥羅又會於今年6月舉行國會選舉。

蒙特內哥羅總統任期5年，但主要是儀式性職務，大部分政治權力是由總理掌握。

投票在當地時間上午7時開始，並於晚間8時結束。非官方計票結果預計會在今晚公布。

第2輪決選是在第1輪投票兩週後進行，現任總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）在第1輪投票擊敗多位希望能改變政壇的對手，他獲得大約35%選票，主要挑戰者米拉托維奇（Jakov Milatovic）獲得29%左右的選票。

然而，分析家基本上傾向覺得米拉托維奇會贏得總統選舉，他們認為這位親歐洲的經濟學家可能會吸引到許多期盼變革的選民，朱卡諾維奇和他所屬的社會主義者民主黨（DPS）已經統治長達數十年。

66歲的電台和電視節目主持人佛亞希奇（Dragan Vujacic）告訴法新社：「米拉托維奇提供了不同的願景、經濟繁榮及合作。」

社會主義者民主黨在2020年國會選舉首度遭遇重大挫敗，之後這個政黨便一再受挫。

從那以後，蒙特內哥羅跌跌撞撞地經歷一場又一場的危機，期間還見證兩任政府的垮台。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120402