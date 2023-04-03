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巴黎公投決定電動滑板車去留 9成選票選擇禁用

2023/4/3 15:24（4/3 16:24 更新）
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圖為民眾1日在法國巴黎使用Tier共享電動滑板車。（路透社）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國巴黎今天的投票活動，一面倒站在將共享電動滑板車逐出巴黎街頭這一方。這樣的結果重創業者，對道路安全倡議者來說卻是一大勝利。

法新社和路透社報導，巴黎一度是擁抱共享電動滑板車服務的先鋒，而今天的公投結果卻意味著，歐洲主要首都之中，唯有巴黎將動手取締民眾透過應用程式（App）諸如Lime等租借的這項器材。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）籌畫的公眾諮詢中，要求巴黎居民對共享電動滑板車的去留投下一票；英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，符合投票資格的民眾僅8%現身投票，而官方結果顯示，投出的選票有近90%支持禁用電動滑板車。

一名47歲鐵路工人告訴路透電視（Reuters TV），他傾向投票禁用共享電動滑板車，「因為它在巴黎搞得亂七八糟」，「從規劃到在巴黎製造的危險和視覺汙染，樣樣都不好」。

全球多個城市都在加強管制電動滑板車，對業者數量設限，也對滑板車的速度和停靠空間做出限制。

去年，巴黎在電動滑板車和類似車輛記錄到459起意外，包括3起致命事故。

63歲的伊達戈如今預料自8月31日起，將不再與市內3個業者續約，分別是總部在加州的Lime、總部在阿姆斯特丹的Dott，以及總部在柏林的Tier。

伊達戈今天表示，這些公司的商業模式「非常昂貴，10分鐘要價5歐元（約新台幣165元），沒有太好的永續性，且最重要的是，引發很多事故」。

這項公投並不影響私人擁有的電動滑板車。根據法國運輸部數據，去年全國售出約70萬輛。

在法國200個城鎮，每天有約10萬趟旅程是經由租賃電動滑板車執行。

Dott總經理高爾斯（Nicolas Gorse）告訴法國LCI電視台：「當然會有駕駛違規和危險行為，這是人性，不關滑板車的事。」他說：「我們需要的是教育、查明以及懲罰。」

Lime法國總經理卡拉姆（Hadi Karam）上週告訴法新社，巴黎尋求禁止共享電動滑板車是「逆勢而行」，並援引華盛頓、紐約、馬德里或倫敦近期擴大租賃的決策。

他說：「這些車輛引發潮流，而巴黎正是這項潮流的先驅。」（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1120403

#巴黎
#伊達戈
#法國
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