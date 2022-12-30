騎電動滑板車遇坑洞摔成癱瘓 一審判國賠467萬駕駛應自負8成責任

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（中央社記者林長順台北30日電）侯姓男子於108年間在台北市基隆路四段騎乘電動滑板車時，前輪遇到坑洞摔傷導致四肢癱瘓，求償2576萬餘元。台北地方法院判決台北市新建工程處應賠償467萬餘元。可上訴。

台北市新工處表示，本案涉及建築退縮地維管權責及對造自身之危險行為，將等到收受判決書後再與委任律師及相關單位討論是否上訴。

侯男於民國108年1月28日下午騎乘電動滑板車從台灣大學總校區位於基隆路四段144巷出來，要過馬路前往對面的台灣科技大學停車場取車時，因路面不平且有坑洞、高低差，導致滑板車前輪撞到坑洞，身體彈飛撞擊到路邊電桿基座螺帽後失去知覺。

侯男被警消緊急送往萬芳醫院進行長達近10小時的手術急救，醫師診斷侯男有頭部外傷併頸椎脊髓完全損傷及四肢癱瘓等傷害，治療到108年12月28日才出院返家休養。

侯男主張，他雖然住院治療，但因中樞神經系統機能極度障害，終身不能從事任何工作，頸部以下仍四肢癱瘓，需專人24小時照護，因此提起國家賠償訴訟，向新工處與台大求償2576萬餘元。

台北地方法院審理後指出，台大並非該路段的賠償管理機構，台北市政府就道路、人行道等依法應負擔法定管理維護義務，所以新工處就事故應為賠償義務機關，對侯男應負國家賠償責任。

台北地方法院認為，侯男使用應在公園、廣場的滑板車行駛於道路上，本有一定的危險性，侯男跌倒後竟飛撞電線桿基座致癱瘓，顯見駕駛滑板車的速度非慢，且未戴安全帽，就事故應自負80%責任，判決新工處賠償467萬6955元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1111230