因應少子化危機 日本新設兒童家庭廳上路

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本少子化問題加劇，政府新成立的兒童家庭廳今天啟動，負責推動兒童相關政策。日本首相岸田文雄強調，盼能藉此讓兒童的意見反映在政策上，推動符合社會需求的育兒政策。

日本放送協會（NHK）報導，岸田將兒童政策列為最重要社會課題之一，根據去年6月通過的法律，新設兒童家庭廳，直接隸屬於首相，編制約400人，今天正式啟動。

岸田出席啟動儀式致詞時說：「要經常思考對兒童來說，什麼是最好的。實現『以兒童為中心的社會』是使命。最重要的是要聽取兒童的意見，實際反映在政策。」

這場儀式上有小學至高等專門學校的學生出席，每人在紙上揮毫，以日文書寫，排成「兒童家庭廳」的文字。

日本兒童政策擔當大臣小倉將信在啟動儀式後對媒體表示，想將今年訂為「兒童中心元年」。他說，地方創生政策、住宅政策及環境政策等乍看之下與兒童或年輕人無關，但希望能把兒童和年輕人的意見反映於這些政策中，以兒童家庭廳做為指揮中心。

日本共同社報導，兒童家庭廳是直屬於首相的組織。內閣府、厚生勞動省（相當於衛生福利部）將部分有關兒童政策的局處轉至新設的兒童家庭廳。負責的大臣（部長）是小倉；兒童事務的主管是來自厚生勞動省的渡邊由美子。

兒童家庭廳的業務包括兒童津貼支付、支援婦女從懷孕至生產及養育兒童、保育行政，以及有關虐兒、霸凌、貧困對策等有關兒童的業務，範圍廣泛。

內閣參事官佐藤勇輔負責今年秋季擬定作為兒童政策指導方針的「兒童大綱」。他表示，兒童家庭廳的職責是重視並反映兒童與年輕人的意見。

日本厚生勞動省今年2月28日公布最新人口統計數據顯示，2022年的出生人數為79萬9728人，創歷史新低，也是從1899年開始統計以來，首次跌破80萬人大關，比專家預測的2030年還要早了8年，顯見少子化速度加快。

岸田坦言這是危機狀況，為了逆轉少子化趨勢，推動符合社會要求的育兒政策相當重要。（編輯：周永捷）1120403