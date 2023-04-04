英政府運用網攻能力 打擊武裝分子與假消息

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國情治機構「政府通訊總部」今天就網攻相關行動罕見發布聲明指出，英國政府網路部隊持續展開行動，打擊武裝分子、他國支持的假宣傳，以及意圖干預選舉的行為。

英國政府通訊總部（GCHQ）在聲明中說，國家網路部隊（National Cyber Force）在過去3年間執行這些攻擊行動。這個組織由英國武裝部隊與政府通訊總部的探員及國防官員組成，自2020年開始運作。

政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）說：「在一個日益動盪和相互聯通的世界，要成為一個真正負責任的網路大國，必須能在網路領域與對手競爭和對抗。」

這項聲明與一份28頁報告一起發布，目的在於「描繪英國如何成為一個負責任網路大國的各個面向」。聲明中並未詳述與行動有關的細節。

路透社報導，英國網攻大國的地位與美國、俄羅斯、中國和伊朗等齊名，這點早已為人所知，但鮮少有人承認。

2018年，政府通訊總部曾披露對伊斯蘭國（IS）執行的一連串網攻行動。自國家網路部隊成立以來，英國甚少提供其活動的相關訊息。

聲明又說，自國家網路部隊開始運作以來，一直利用具攻擊性的網路能力來保護海外軍事部署，並「瓦解恐怖組織」，但未說明細節。

聲明指出，英國政府網攻人員也打擊一些他國涉及的假宣傳，並致力「減少外力干預民主選舉的威脅」。

聲明隨附的報告並未說明英國網攻人員曾致力打擊哪些散布假消息的國家，但表示「俄羅斯和伊朗等國經常執行各類不同的網攻，以散播假消息」。

聲明表示，在政府通訊總部任職長達30年的情報官員貝比吉（James Babbage) 受命擔任國家網路部隊指揮官。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120404