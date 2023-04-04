大馬首相安華：北京就大馬南海能源活動表達擔憂

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（中央社吉隆坡4日綜合外電報導）馬來西亞首相安華今天透露，中國對大馬國營企業「馬來西亞國家石油公司」（PETRONAS）在南海的能源活動表達擔憂，不過吉隆坡認為，相關活動皆在其領土內，與中國無涉。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）繼昨天宣布準備與中國就兩國海上爭端展開談判後，又發表上述言論，這顯示大馬在南海水域的能源活動正面臨日益沉重的壓力。

安華在國會答詢時稱，北京已就「馬來西亞國家石油公司正在中國也聲稱擁有主權的地區展開一項重要活動」表達擔憂。他上週訪問中國，期間曾就南海問題與北京進行協商。

安華說：「我強調…馬來西亞將該地區視為固有領土，因此國家石油公司將繼續在當地進行探勘。」

但他也重申，「如果中方認為這是他們的權利」，大馬會對談判抱持開放態度。

中國外交部今天表示，中方願與馬方一起透過對話協商，妥善處理南海分歧。

中國的「九段線」主張聲稱對南海90%海域擁有主權，和馬來西亞、汶萊、菲律賓、越南、印尼5國的經濟專屬區（EEZ）重疊。每年行經該海域的船運貿易額上看3兆美元（約新台幣91兆元）。

荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）已在2016年認定中國的南海「九段線」主張沒有法律依據，但中國並不承認。

馬來西亞國家石油公司在南海的200浬專屬經濟區開採石油與天然氣，近年來與中國船隻爆發多次衝突。（譯者：施施/核稿：林治平）1120404