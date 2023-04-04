越南救援包機宰客54人涉案 業者行賄還想脫罪

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南業者在COVID-19疫情期間向官員行賄籌辦救援包機，將海外公民接返越南，藉機兜售天價機票宰客，事發後為了脫罪甚至向河內市公案行賄。全案偵辦告段落，共有54人涉案。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度鎖國，期間只允許海外公民搭乘指定救援包機返國。然而許多民眾反映，這些機票都以天價兜售，且搭機名單不透明，官員受賄的醜聞隨之引爆。

綜合越南媒體報導，越南公安部針對救援包機受賄案調查了2年多暫告段落，共計54人涉案。包括前越南外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、前越南外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）、前河內市公安局副局長阮英俊（Nguyen Anh Tuan）等。

調查指出，時任外交部副部長的蘇英勇負責核准籌辦救援包機，被控受賄215億越南盾（約新台幣2800萬元），受賄地點包括辦公室、住家、咖啡店等地。

調查顯示，各企業的13名代表自2020年5月起至2022年1月期間試圖與蘇英勇聯繫，以籌辦救援包機。在第一次會面時，蘇英勇同意外交部領事局針對救援包機的程序提供這些企業支持與指導。

有關單位指控，儘管各方人馬當下未明確表示有什麼利益交換，但蘇英勇與那些企業代表都知道，最後會有表達謝意的「咖啡錢」。

調查證據顯示，蘇英勇在2020年5月與安平航空服務和旅遊貿易責任有限公司總經理阮妙梅（Nguyen Dieu Mo）見面，並將她的公司介紹給越南航空（Vietnam Airlines）籌辦救援包機。

自2020年12月至2022年1月，蘇英勇共計收到阮妙梅8次賄賂，以及來自其他企業共計29次的賄賂。

有關單位表示，時任越南外交部領事局局長阮氏香蘭踰越職權與這些企業代表聯繫辦理籌組包機。自2020年5月至2022年1月共有8名企業代表向阮氏香蘭行賄33次以求迅速批准包機，金額高達250億越南盾（約新台幣3252萬元）。

河內市前公安局副局長阮英俊（Nguyen Anh Tuan）也被控收賄超過610億越南盾（約新台幣7935萬元），幫助兩名涉案的企業代表脫罪。

越南救援包機受賄案至此已有54名涉案人。他們恐面臨行賄、受賄、仲介賄賂、濫用職權等罪名。

越南公安部先前表示，越南在COVID-19疫情期間規劃了近2000班的救援包機，每一班扣掉相關費用後，利潤高達數十億越南盾。

越南救援包機受賄案已致多名高官被捕，包括蘇英勇、前副總理范平明（Pham Binh Minh）助理阮光靈（Nguyen Quang Linh）等。范平明也因為這件事於1月5日辭去職務，引發越南官場大地震。（編輯：馮昭）1120404