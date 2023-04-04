印度與西藏邊境山區雪崩 7人死亡多人受困

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（中央社印度古瓦哈蒂4日綜合外電報導）印度東北部的錫金省（Sikkim）今天發生雪崩事件。印度軍方表示，雪崩造成至少7人死亡，恐怕還有多人受困。

路透社報導，印度軍方指出，雪崩發生於上午11點半，當時約有5至6輛載有共30名遊客的車輛正開往位於錫金與西藏邊界的納土拉山隘（Nathu La）。軍方表示，這些車輛恐怕被困於雪堆中。

警方官員雷布查（Tenzing Loden Lepcha）透過電話向路透社表示：「獲救的17人中有8名情況危急，目前已被送至醫院。我們尚未確認還有多少人仍受困。」

搜救官員早前表示，恐怕有至少70位民眾被埋在雪堆下。

雷布查說救援行動正在進行中，並補充事發當時，有些民眾正在溪邊拍照。

根據印度「國際亞洲新聞社」（ANI）的影片，當地居民群聚在搜救人員旁，用手機拍攝搜救現場。

每年都有數以千計旅客湧入錫金省旅遊，當地位於世界第三高峰，干城章嘉峰（Mount Khangchendzonga/ Kanchenjunga）山下。（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1120404