特派專欄 印度主辦G20會議 城市換新裝迎賓

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中央社駐新德里特派員林行健/4月5日

「德里最近變漂亮了，街上的流浪牛好像也變少了」，幾位旅居德里的台灣人注意到。

在第一使館區，年初栽種的異國花卉已經盛開，成為年輕人自拍熱點，較年長的人也開始到使館區平整的草坪上曬太陽，打發時間；牛群變少最直接的影響就是街上的排泄物也變少、交通也變順暢了。

印度去年12月接任20國集團（G20）輪值主席，市容慢慢改變，隨著時間的推進，效果愈來愈明顯。許多政府大樓、國際會議中心正重新粉刷、維護，硬體設備升級。

記者見到許多黃泥土人行道已鋪上紅磚、兩旁立起古色古香的路燈，學校圍牆和天橋上多了具印度文化特色的彩繪，部分地區在疏通下水道。

「印度人愛面子，要讓來開會的外國賓客看到最好的一面」，一位台灣人說。

在擔任G20輪值主席期間，印度將在全國超過50座城市辦理200多場會議，而重頭戲將是暫訂2023年9月在新德里召開的領袖高峰會。

G20籌備官康特（Amitabh Kant）3月15日與駐新德里外國記者茶敘時說，中央政府為了辦理G20會議，確實要求地方政府美化市容，直言這也是美事一樁。

德里市政府去年就認明了370個美化地點，包括外賓下榻旅館周邊、機場到旅館道路沿線，以及著名觀光景點，預料將耗資45億盧比（約新台幣16億7200萬元），並以「人道方式」徙置占地遊民及流浪動物。

在其他城市，以恆河夜祭而聞名的聖城瓦拉納西（Varanasi）重新登記遊客船艇，飯店廚師們開始學習烹煮國際菜餚；在商業大城孟買，居民發現抱怨已久的道路坑洞被填平，路旁堆積的垃圾很快就被收走。

印度國力近年來快速上升，地緣政治與全球供應鏈轉移更讓印度成為各方爭取的寵兒，民族自信心高漲，這時主辦G20會議，總理莫迪（Narendra Modi）政府當然把握機會向全球展示印度最好的一面。

外界一般對印度人的印象是隨性，交代的事情「有做就好」，但城市市容改善則顯示，印度人可以有執行力，就看願不願意投入。

另一個例子是德里國際機場，COVID-19疫情緩和後的報復性旅遊導致旅客大排長龍，但民航部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）接獲投訴後親往視察，點出癥結所在後，不到一個星期情況就顯著改善。

印度本就是文化特色濃厚、觀光資源豐富的國家，擔任G20輪值主席的機會讓印度換了新裝，一位台灣人希望印度政府能持之以恆，保留美化成果，讓印度成為一個人見人愛的地方。（編輯：郭中翰）1120405