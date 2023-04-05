中印關係冷颼颼 北京凍結印度記者簽證

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（中央社新德里5日綜合外電報導）印度人報指出，中國外交部無預警「凍結」印度兩名派駐北京記者的簽證；報導稱，中國外交部表示，除非印度提供中國記者對等的簽證與派駐期限，否則將有更多「反制措施」。

分屬印度人報（The Hindu）以及印度廣播公司（Prasar Bharati）的記者目前人在印度，但昨天接到中國外交部通知說，兩人簽證已遭「凍結」，不應該再返回中國駐地

另外兩位分別效力於印度新聞信託社（PTI）與印度斯坦時報（Hindustan Times）的記者，目前雖都在北京，但收到通知說，鑒於印度不公平對待中國記者，中國外交部正在考慮手中選項以及「反制措施」。

據報中國要求印度核發更多簽證，好讓更多中國記者可以入境採訪。據報中國同時要求目前的簽證效期從目前的3個月延長至12個月，理由是中國外交部核發給印度記者的簽證效期都達1年。

印度外交部婉拒發布正式評論。然而消息來源否認印度近期曾針對中國記者採取任何行動。他們表示，許多派駐當地的中國記者於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間離開之後就再也沒有回到駐地。

消息來源表示，暗示印方曾做出任何「措施」才導致中方考慮採取「反制措施」，都是「於事實不符的」。消息來源還指出，境內仍有持有效簽證的中國記者，且只要想採訪都可以進行採訪。

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印度人報報導，印度10年前有約十多位中國記者，2022年底只剩約4位。2016年時，印度驅逐了中國官媒新華社3位記者，理由是安全機構指控這3人「從事記者職責之外的活動」。自此之後，印中關係嫌隙日增，2020年4月兩國軍隊在「中印實際控制線」（Line of Actual Control）發生衝突之後，局勢更加升溫。

相關事宜據報目前正由印度駐中國大使館和中國外交部磋商當中。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120405