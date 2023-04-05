中國驅逐艦穿越台灣與沖繩與那國島間 日本警戒

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本防衛省（國防部）今天表示，一艘中國海軍飛彈驅逐艦穿越日本最西端的沖繩縣與那國島和台灣之間北上，朝東海方向航行，防衛省持續警戒監控。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本海上自衛隊4日晚間約8時（台灣時間7時），發現在與那國島南方約60公里的太平洋上，有一艘中國海軍飛彈驅逐艦航行在與那國島與台灣本島之間的海域，然後朝東海方向航行。

這艘驅逐艦今天在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的釣魚台西方約70公里的海域北上，朝中國大陸方向前進。

日本海上自衛隊派出反潛機、護衛艦進行警戒監控。

這艘中國海軍的飛彈驅逐艦3日從沖繩本島與沖繩宮古島之間南下航至太平洋，在沖繩縣先島群島周邊繞行。這艘驅逐艦並未入侵日本領海或鄰接海域。

中國海軍一艘巡洋艦3月現蹤日本鹿兒島縣到沖繩縣之間西南群島外海的太平洋後，從與那國島與台灣本島之間的海域北上。防衛省正在分析中國海軍艦艇的航行目的，並持續警戒監控。（編輯：韋樞）1120405