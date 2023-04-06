蔡麥會受矚目 麥卡錫強調有必要加速軍售台灣

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（中央社加州錫米谷5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天在加州歡迎台灣總統蔡英文到訪，為數十年來在美國本土會見台灣領導人最高階美國人士，他強調面臨中國威脅增強之際有必要加速對台軍售。

路透社報導，麥卡錫是美國政壇地位第3高的政治人物，他今天率共和、民主兩黨其他國會議員在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡總統，儘管中國威脅要進行報復。

蔡總統感謝美國國會在民主遭受威脅時支持台灣，並在告訴麥卡錫和兩黨議員她的信念時引用前美國總統雷根的話，即「要維護和平，必須先強大自己」。

身旁站著麥卡錫的蔡總統指出：「我想要補充的是，只要我們團結一心，必定更強大。」

稍後在美國兩黨國會議員加入的記者會中，麥卡錫表示，他們此前已討論過如何加速對台軍售。

他說：「我們必須持續對台軍售，並確保軍售及時運抵台灣。」他還表示相信兩黨已就此達成協議。麥卡錫指出：「其次，我們必須強化經濟合作，尤其是貿易和科技方面。」

這是蔡總統在大約8個月之內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾議院議長裴洛西。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾議院議長金瑞契所率領的訪問團。

民主黨眾院議員艾吉拉（Pete Aguilar）指出，期待未來能有更多這樣的會面。共和黨眾院議員蓋拉格（Mike Gallagher）回應中國的反對表示：「如果我們最重要民主夥伴之一的正式當選領導人無法在美國土地上與美國領導人相會，我們只是在餵養最終會吃掉我們的鱷魚。」

蓋拉格稍後告訴記者，他想設法在預定將魚叉（Harpoon）飛彈送交沙烏地阿拉伯前，將魚叉飛彈運交台灣。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在布魯塞爾的記者會表示，蔡總統過境美國並非新鮮事，這是私人且非官方行程。

布林肯說：「北京不應以過境為藉口，採取任何行動加劇緊張局勢，或進一步推動改變現狀。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120406