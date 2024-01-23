石川強震波及產業 日本擬祭旅遊補助救觀光

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（中央社東京23日綜合外電報導）日媒報導，日本政府1月25日將彙整針對石川強震受災地區的支援政策，包含提供旅遊補助給到北陸地區的旅客，以及補助中小企業修復設備費等內容。

日本經濟新聞報導，這項支援政策主要分為3大領域，包括重建當地民眾生活、重建中小企業、農林業、觀光業等生計，以及修復基礎設施。

日本政府預計針對受災的中小企業，提供補助金修復店鋪、生產設備等，研擬每件提供最多15億日圓（約新台幣3.2億元）補助。

另外，為了支持當地觀光業，日本政府研擬提供1人1晚最多2萬日圓的住宿費補助給前往包含新潟縣在內的北陸地區的旅客，預計今年3月至4月實施。

至於受災的家庭，日本政府將迅速提供每戶最多300萬日圓（約新台幣64萬元）的生活重建支援金，並依據輪島市、珠洲市等地災區的需求，提供臨時住宅。此外，居民不需自費拆除全倒或半倒的住宅。

日本政府預計1月25日敲定支援政策，計劃於1月26日召開內閣會議決定從2023年度的預備金中撥出逾1000億日圓因應。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130123