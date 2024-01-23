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俄醫療包機墜毀阿富汗 失蹤兩人證實已罹難

2024/1/23 12:48
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（中央社喀布爾22日綜合外電報導）一架俄羅斯醫療包機週末墜毀在阿富汗東北部山區，阿國政府官員今天表示，最初被認為失蹤的兩人證實身亡。

法新社報導，失事的法國製達梭獵鷹10（Dassault Falcon 10）是醫療救護包機，機上據信載有6人，20日晚間從印度起飛前往烏茲別克和俄羅斯時失聯。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）昨天援引俄駐阿富汗大使館的說法：「機上6人目前認定有4人生還，傷勢不一，另外兩人下落不明。」

然而阿富汗交通暨民航部一名官員稍後表示，這兩名乘客已在這起事故中身亡。

交通暨民航部秘書長賈瓦爾（Abdul Sattar Gharwal）表示：「我們搜索了兩天，昨晚確認了失事飛機的所在位置。機上有6人，我們救出4名倖存者，另兩人身亡。」

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示，機上有兩名乘客是俄羅斯公民，其中的女性乘客病重，她的丈夫因此包下這架醫療專機，帶妻子返國治療。

阿富汗一名省級官員告訴法新社說，失事包機墜毀在阿富汗北部與中國、塔吉克、巴基斯坦接壤的巴達克珊省（Badakhshan）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130123

#俄羅斯
#法新社
#阿富汗
#失事
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