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瓜地馬拉毒梟屠殺16人 遭判808年監禁

2024/1/23 16:04
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（中央社瓜地馬拉市23日綜合外電報導）一名司法消息人士表示，瓜地馬拉法院昨天判處一名毒梟808年監禁，原因是他在2008年屠殺了15名尼加拉瓜人及一名荷蘭公民。

法新社報導，法院以參與殺人將莫拉萊斯（Rigoberto Danilo Morales）判刑。先前在2016年，另一名被控的毒梟孟蒂爾．馬林（Marvin Montiel Marin）也因涉及屠殺被判長期監禁。

法院表示，莫拉萊斯每殺一人即判處50年徒刑，另外8年刑期則是因犯罪集團活動。

儘管法院判處多達808年的刑期，但瓜地馬拉法律規定，囚犯實際上不能在監獄服刑超過50年。

37歲的莫拉萊斯在逃亡13年後於2022年被捕。

根據檢察官說法，在2008年的屠殺案中，一輛載著受害者的巴士從尼加拉瓜進入瓜地馬拉，遭到毒販攔截。

檢察官指出，毒販相信這輛巴士也載有毒品，但當他們意識到並非如此時，就開槍射殺了車上旅客，並在孟蒂爾擁有的莊園焚燒屍體。

包括孟蒂爾及其妻克魯斯（Sara Cruz）在內的其他8人都已在此案中被判有罪，分別被處不同長度的刑期。（譯者：屈享平/核稿：侯姿瑩）1130123

#瓜地馬拉
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