菲律賓越南擬簽海上合作備忘錄 建立聯合戰線

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓總統小馬可仕下週將造訪越南，兩國預期將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作。此舉被視為在與北京存在南海領土爭端的國家之間建立聯合戰線。

越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）今天訪問菲律賓海巡隊總部。

菲國海巡隊表示，雙方官員討論兩國計劃簽署的諒解備忘錄。越南和菲律賓海巡隊自2018年開始擬定這項備忘錄。

菲方表示，這項備忘錄目的在「強化兩國海巡隊的戰略夥伴關係與合作，以促進、維護並保護雙方在東南亞地區的共同利益」。

越南代表團也聽取菲律賓海巡隊在南海活動和參與海上安全行動的簡報。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下週將訪越南，這是他今年首次海外訪問。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲越兩國簽署備忘錄之舉，被視為在與北京存在南海領土爭端的國家之間建立聯合戰線。

報導指出，這樣的協議將使雙方更易於管理爭議水域的衝突，並「根據國際法原則、兩國法律及越南和菲律賓都加入的國際公約」展開海上活動。

菲律賓海巡隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，菲越兩國可能建立一條溝通熱線，以便在越南或菲律賓漁民失蹤的情況下，更容易協調。

小馬可仕去年8月送別時任越南駐菲大使黃輝忠（Hoang Huy Chung）時說，期待與越南簽署協議，加強南海海上合作。

他說，此舉將使兩國在南海領土爭端方面更容易應對「共同挑戰」。

菲律賓、越南、中國、馬來西亞、台灣、汶萊等國在南海存在領土爭議。

菲中兩國頻頻發生南海爭端。菲國海巡隊近日表示，多名菲律賓漁民12日在黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，並要求漁民將海貝扔回海裡，才得以離開。

另一方面，馬尼拉和北京17日在上海舉行第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議。雙方同意完善南海海上溝通機制，並就仁愛暗沙問題闡述各自立場，相互承諾避免緊張局勢升高。（編輯：郭中翰）1130123