國際刑事法院查菲律賓反毒戰爭 小馬可仕：不會配合

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓不會配合國際刑事法院（ICC）對菲前總統杜特蒂執政時期殘酷的反毒行動進行調查。

路透社報導，小馬可仕重申國際刑事法院沒有管轄權，他告訴記者，政府密切關注在菲律賓國內的國際刑事法院調查人員，並已下令各部門勿協助調查。

小馬可仕說：「我認為這是對我國主權的威脅，因此，菲律賓政府不會伸出一根手指來協助國際刑事法院進行的任何調查。」

小馬可仕表示，國際刑事法院調查人員可以「像一般人一樣」造訪菲律賓，但政府不會協助他們。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政期間推動掃毒戰爭，不時煽動暴力、下令警察射殺嫌犯，造成數千人喪命。他質疑國際刑事法院對此的調查權限後，在他任內，菲律賓於2019年退出國際刑事法院。

去年，國際刑事法院駁回馬尼拉要求停止調查反毒戰的上訴，為調查殺戮事件開路。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130123