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兩國方案解決以巴衝突 美參院民主黨近全數支持

2024/1/25 12:55
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦參議院民主黨團51名成員中，今天有49人贊成一份重申支持「兩國方案」解決以巴衝突的修正提議；參議員夏茨提出的這項議案也提及給台灣安全援助。

選區在夏威夷的民主黨聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）今天告訴媒體，這套他打算納入國家安全緊急補充支出法案的兩國方案內容，已獲絕大多數黨內同僚支持。

路透社報導，這份修正提議支持透過談判解決以巴衝突，讓以色列和巴勒斯坦「兩國」毗鄰共處，既保障以色列作為猶太國家的安全與民主，也實現巴勒斯坦人建立自己國家的合法願景。

即將端出的國家安全緊急補充支出法案，內容涉及為烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助。

夏茨在記者會說：「能否看見希望，攸關以色列和巴勒斯坦的未來走向，兩國方案就是希望所繫。」

隨以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭愈演愈烈，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在本月一場記者會表明，他反對任何不能保證以色列安全的巴勒斯坦建國方案。

尼坦雅胡這番話引起國際憂心，包括力挺以色列的美國。華府的看法仍為兩國方案是能為當地帶來持久和平的唯一可行途徑。

參院民主黨團裡唯二沒為夏茨修正提議連署者，是費特曼（John Fetterman）和曼欽（Joe Manchin）。

一名助理表示，費特曼長期以來都支持兩國解決方案，但他認為修正提議中應載明，需以摧毀哈瑪斯作為和平的先決條件。

曼欽則發表聲明說：「一旦出現一個會將自家人民利益擺心中、又不反對以色列以國家形式存在的巴勒斯坦政府，我一定第一個簽署任何一份要求以色列承認巴勒斯坦建國的兩黨修正案。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130125

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