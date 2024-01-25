印度慶共和國日邀法國總統 首都加強保安措施

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度將於26日盛大慶祝共和國日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）擔任慶典主賓，首都德里地區已加強保安措施，包括在特定時段禁止飛機航行，以確保首都安全。

印度每年1月26日慶祝共和國日，紀念現行憲法於1950年1月26日生效，地位相當於國慶日。每年的這一天，印度政府多會在德里地標「印度門」（India Gate）前舉辦閱兵活動。

為防止恐怖組織或反社會分子進行攻擊，印度機場當局早先即宣布，從1月19日到26日的每天上午10時20分至中午12時45分，德里國際機場禁止飛機起降。

根據印度媒體估算，這段期間，光是國內班機就有超過700班航班段到影響。

另外，德里警方上週也宣布，從1月18日至2月15日期間，德里上空禁止使用「次傳統飛行器」，包括無人機、動力傘、滑翔傘、滑翔翼以及熱氣球等。

德里警方已動員8000人維護共和國日當天的治安，此外各警局也嚴密監控機場與車站附近的各大酒店、旅館，慎防可疑人士混入。

共和國日慶典主賓馬克宏今天下午抵達印度旅遊勝地齋浦爾（Jaipur），今晚將在當地會見印度總理莫迪（Narendra Modi），隨後將搭機前往新德里，準備出席明天的盛會。

另一方面，印度國防部今天表示，共和國日閱兵與花車遊行已準備就緒，將向全世界呈現印度的「多元文化、團結與進步，以及在國造能力提升下的軍事力量。」

有1萬3000名貴賓受邀參加共和國慶典，據透露，鴻海集團主管與員工也將是座上賓。

除了印度軍警與海巡單位外，法國武裝部隊特別派出120名士兵參加閱兵，法國空軍兩架飆風（Rafale）戰機以及1架多用途運輸機，也將飛越禮台上空。

印度有16省派出花車參加遊行，展示獨特文化；來自中央後備警察部隊（CRPF）、邊境安全部隊等單位的女性成員，也將參與著名的「機車疊羅漢」表演。（編輯：韋樞）1130125