巴西聖保羅市機會多 惟多數居民想離開

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）聖保羅是巴西第一大城，擁有1150萬人口，高於葡萄牙、巴拉圭、瑞典等國家，25日迎來470歲生日。雖然聖保羅是巴西最具吸引力的城市，但大多數居民都想離開它。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，根據非政府組織「我們的聖保羅網絡」（Rede Nossa São Paulo）近日發佈的一項調查，有60%的居民表示他們想離開聖保羅市。這個結果和2009年的調查相差無幾，當時有57%的受訪者表示想離開這座城市。

非政府組織總督導亞伯拉罕（Jorge Abrahão）指出，聖保羅市是一座國際大都市，為許多人提供工作、文化、教育、知識等機會，但隨著都市發展，開始出現交通擁擠、居住品質降低、暴力犯罪率升高等問題，使得越來越多的聖保羅市民想向外流動。

亞伯拉罕表示，要讓民眾打消離開聖保羅市想法的關鍵在於「民主化」，尊重民眾對城市發展決策的知情權、參與權、監督權，鼓勵民眾廣泛參與城市規劃，減少不平等，落實民主政治，創造公共利益。

非政府組織調查顯示，65%的受訪居民表示不想參與聖保羅市的政治，25%有一點想，8%非常想。

亞伯拉罕警告說，民眾與政治保持距離的結果，可能讓一些只為一己私利的政治投機者有機可乘。

亞伯拉罕表示，雖然絕大多數受訪居民說不想參與政治，但還有8%表示非常渴望參與，相當於有92萬人非常重視自己的對城市發展決策的知情權、參與權和監督權，市政府和市議會更應該將這些民眾的願望理解成，為大眾參與開闢新空間的機會，拉近政治與社會的距離。

非政府組織於2023年12月對800人進行抽樣調查結果還顯示，30%的受訪者評估聖保羅市的生活品質在過去12個月中有所改善，47%表示他們的生活品質保持穩定，22%表示情況惡化。

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調查還顯示，65%的受訪居民不記得他們在2020年投票給哪位市議員，68%的人認為創造就業機會應該是從政者的首要任務，其次是減少社會不平等和對抗偏見。

調查結果還顯示，17%的受訪居民認為市政管理良好或非常好，38%認為差或非常差，42%認為普通。74%的受訪者認為市政當局對他們居住的社區幾乎沒有投資；只有9%的受訪居民認為市議會表現良好或非常好。（編輯：陳承功）1130126