休假搭公務車參拜靖國神社 日本陸自3幹部遭懲處

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府防衛省昨天宣布，有關陸上幕僚監部（相當於他國陸軍司令部）陸上幕僚副長等3名幹部，本月休假期間使用公務車赴靖國神社參拜並不恰當，已給予「訓誡」處分。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊最高階幹部陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長），也因督導不周被防衛省處以「注意」處分。

防衛省表示，陸上幕僚副長小林弘樹在本月9日休假，跟其他幾名幹部一同前往靖國神社參拜，由於幾人當時使用公務車，因此對相關人等參拜過程等情況展開調查。

防衛省昨天公布調查結果，當天共有22人同去參拜，其中包括小林弘樹在內3名幹部使用公務車前往。

雖然防衛省允許即使在公務時間外，只要發生緊急狀況等就能使用公務車，但這次3名幹部為參拜使用公務車並不恰當，因此給予3人訓誡處分。而陸上幕僚長森下泰臣等4人因督導不周，被處以注意處分。

另外，防衛省原本認為相關人等可能違反禁止部隊集體參拜的內部通知，但調查後得知22人都是休假自行參拜，認定並未違反內部通知。

防衛省將加強有關公務車使用的內部宣導，徹底採取防止類案再犯對策。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130127