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日本豐田汽車將暫停出貨10車款 因引擎測試違規

2024/1/29 19:27
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本豐田汽車今天宣布，因為集團內「豐田自動織機」生產的柴油引擎在認證測試過程中違規，因此決定暫停出貨受到影響的10種車款。

綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）、日本放送協會（NHK）等媒體報導，由律師等組成的獨立調查委員會今天公布，供貨給豐田汽車的3款豐田自動織機（Toyota Industries）製造的柴油引擎，在認證測試時出現違規。豐田自動織機的員工試圖使用與量產用不同的軟體，來調整馬力輸出測試的結果。

受到影響的引擎被用於豐田銷售至全球的10種車款，包含貨車Hiace、Land Cruiser等。豐田汽車已確認，量產的車款引擎符合馬力輸出測試標準，不過豐田汽車仍決定將暫停出貨10種車款。

另外，使用該種引擎的日野自動車、馬自達（Mazda）分別有1種車款將暫停出貨。

豐田自動織機社長伊藤浩一今天召開記者會致歉，並說明「測試過程應遵守的程序等並未充分得到協調」，進一步表示會重新與豐田建構溝通，並努力防止類似事件再度發生。

而豐田汽車對此發布聲明，對顧客與其他所有利益關係人深感抱歉。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130129

#日本
#豐田
#豐田汽車
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