日本前眾議員捲政治獻金風暴 遭判百萬日圓罰金

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本前眾議員谷川彌一與自民黨內派閥「岸田派」前會計負責人，同因未如實刊載政治獻金違反政治資金規正法，遭東京簡易法院判處100萬日圓罰金並褫奪公權3年。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨內派閥日前爆發未如實刊載政治獻金疑雲，今天遭簡易判決處刑的被告，分別是已退出自民黨並於1月24日請辭眾議員的82歲谷川彌一，及岸田派（宏池政策研究會）80歲前會計負責人佐佐木和男。

谷川跟秘書直到2022年止的5年內，從黨內派閥「安倍派」（清和政策研究會）收受4355萬日圓「回扣」，卻未依法刊載在政治獻金收支報告書上。

至於佐佐木的部分，一直到2020年止的3年內，未將3059萬日圓的募款餐會收入等款項，刊載在派閥的政治獻金收支報告書上。

因此，兩人都因違反政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）遭檢方簡易起訴，東京簡易法院已在今天之前判處兩人100萬日圓罰金並褫奪公權3年。相關人士表示，兩人對政治獻金刊載不實都認罪。

政治資金規正法規定，刊載不實原則上應被褫奪公權5年，但簡易法院縮短為3年。未來待兩人判決定讞後，3年內將不得參選任何選舉。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130130