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美：太平洋島國須提高數位安全 才能用美資海底電纜

2024/1/31 17:24
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（中央社雪梨31日綜合外電報導）美國國務院高級官員表示，有意使用美國出資海底纜線的太平洋島國，必須確保數位生態系統安全無虞，以防範來自中國的資料風險。

路透社報導，美國去年承諾共同資助鋪設兩條海底電纜，這兩條由谷歌（Google）建造的纜線將連接美國領土關島以及斐濟和法屬玻里尼西亞的樞紐，並進一步延伸到偏遠的太平洋島嶼。

這項計畫打算涵蓋巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、吐瓦魯、斐濟、諾魯、馬紹爾群島共和國、吉里巴斯、庫克群島、瓦利斯群島和富圖那群島（Wallis and Futuna）以及密克羅尼西亞聯邦。

華盛頓優先考慮哪些島嶼有機會使用電纜之際，美國國務院負責網路空間和數位政策的無任所大使費克（Nathaniel Fick）本週訪問斐濟。

費克今天在雪梨告訴記者，使用電纜的國家數位生態系統必須「全程」安全，這排除了他所說「不可信的」中國建造的資料中心或基地台。

中國和美國正在透過基礎設施建設來爭奪在太平洋島嶼的影響力。與北京簽訂安全協議的索羅門群島，正在推出由通信大廠華為打造的中資行動網路。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1130131

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