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美控販售非法製藥機具 eBay支付18.5億和解

2024/2/1 16:05
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（中央社加州聖荷西31日綜合外電報導）美國司法部指控eBay未盡力阻止犯罪分子購買可供製造假藥裝置，甚至被用以生產摻入芬太尼的藥丸。eBay今天同意支付5900萬美元（約新台幣18億4906萬元）達成和解。

路透社報導，電子海灣公司（eBay）遭控自2015年10月以來，對其網站上銷售的數千台壓錠機和膠囊充填機監控不力，其中包括每小時能夠生產數千粒藥丸的機器設備。該公司今天與司法部就本案達成和解。

這是司法部首次針對違反管理藥品製造和分銷的聯邦「管制藥品法」（Controlled Substances Act），與電子商務公司達成和解。

儘管同意和解，eBay否認不法。

犯罪分子可以使用壓錠機和膠囊充填機生產假藥，包括摻入芬太尼（fentanyl）的藥丸，這些藥丸助長鴉片類藥物在美國流行。

司法部表示，eBay沒有查核購買者身分、沒有進行必要的紀錄保存，也未向緝毒局（Drug Enforcement Administration）報告涉及這些機器的交易。

司法部表示，許多上eBay購買壓錠機的人後來因毒品相關犯罪而順利遭到起訴。

緝毒局長米爾格拉姆（Anne Milgram）在聲明中表示：「芬太尼－被壓製成像真正處方藥的假藥丸—正在殺害美國人。」

「eBay和其他電子商務平台須盡一己之力保護公眾。」

和解協議要求總部位在加州聖荷西（San Jose）的eBay加強針對管制禁止銷售物品的政策，並對壓錠機、沖模和鑄模採行新的管理政策。

eBay將持續3年向司法部報告其法遵措施。

eBay在聲明中表示，達成和解是為避免訴訟成本和不確定性，將以庫存現金給付和解金。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130201

#eBay
#芬太尼
#美國司法部
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