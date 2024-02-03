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失言稱外相歐巴桑 日本前首相麻生太郎撤回發言

2024/2/3 17:28
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本前首相麻生太郎近日再度失言，不僅以「歐巴桑」稱呼外務大臣上川陽子，還說上川外表並不漂亮。經過幾天來自各界的批評後，麻生昨晚聲明自己說法確有不妥，並撤回發言。

現任日本執政黨自民黨副總裁（副主席）的麻生太郎1月28日在福岡縣演講時，以「歐巴桑」稱呼上川陽子，還兩度口誤把「上川」的姓念成「上村」，甚至評論說上川的外表不算漂亮。

麻生這些嘲笑女性年齡及外貌的發言，引發日本政壇及社會反彈，昨天並在日本國會成為議員質詢焦點。

日本富士新聞網報導，在野黨立憲民主黨參議員田島麻衣子質詢時表示，為什麼上川不對麻生的發言表達抗議？上川答覆說：「這個世界上有各種意見，也有各種想法。」

首相岸田文雄在備詢時也說，不論性別或立場，應謹慎避免出現嘲笑年齡及外貌等讓對方感到不快的發言。

麻生昨天晚間發布聲明表示：「雖說我本意是要介紹上川大臣的功績，但不可否認談到外貌等表達上有不適當的地方。我誠摯地接受各位指教，撤回相關發言。」（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1130203

#上川陽子
#日本
#麻生太郎
麻生太郎訪台
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