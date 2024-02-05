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智利野火已釀99死 數百人仍舊失聯

2024/2/5 10:55
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（中央社智利首都聖地牙哥4日綜合外電報導）智利當局今天表示，席捲中部的野火已造成至少99人喪生、數百人失蹤。總統波里奇警告，國家正面臨一場「極其嚴重的悲劇」。

路透社報導，數日前竄出的野火正威脅著比納薩瑪（Vina del Mar）、瓦巴萊索（Valparaiso）這兩個深受遊客喜愛沿海城市的外緣地區。這兩地的周邊都會區居民達100多萬人。

無人機在比納薩瑪地區拍到的影像顯示，整個社區被燒成焦黑一片，街道上隨處可見燒焦的汽車。

智利當局針對受災最嚴重的地區下達晚間9時的宵禁令，並出動軍隊協助消防員力阻火勢蔓延，直升機則是從空中灑水試著撲滅火勢。

今天稍早，總統波里奇（Gabriel Boric）宣布5日起全國哀悼兩天，並說：「全國上下都在受苦，也在為死者哀悼。我們正面臨一場極其嚴重的悲劇。」

當局指，據報還有數百人失蹤，超過1000棟住宅受損。官員昨天表示，智利一共有90多起火災。

波里奇尋求把資源送到受災最嚴重的地區，他說：「我們團結一起因應緊急狀況，首要的任務就是拯救性命。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130205

#野火
#智利
#路透社
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