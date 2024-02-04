智利森林大火已釀46死 乾旱高溫加劇危機中南部緊急狀態

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（中央社智利比納薩瑪3日綜合外電報導）官員今天表示，智利中部沿海山區的森林大火已造成至少46人死亡，火勢持續蔓延。由於乾旱和飆升至攝氏40度的氣溫加劇危機，總統波里奇已宣布中部和南部進入緊急狀態。

波里奇（Gabriel Boric）今天下午搭乘直升機視察災區後表示：「火災造成40人死亡，另有6人因燒傷致死。」

「我們知道這些（數字）將會增加。」

影片來源：中央社

濃濃的灰色煙霧覆蓋了智利中部海岸線瓦巴萊索（Valparaiso）旅遊區的比納薩瑪（Vina del Mar）地區，迫使居民逃離家園。

當局從今晚9時起實施宵禁，以便緊急物資（尤其是燃料）進入火災區。新的疏散令已經發布，但目前不清楚有多少人被告知離開。

今天稍早內政部長杜哈（Carolina Toha）表示，截至中午，全國已發生92起火災，燒毀面積達4萬3000公頃。截至下午，消防隊員仍在撲滅其中29處火災，40 處火災已受控制。

法新社記者今天上午看到，在沿海城市比納薩瑪周圍的山坡上，整排房屋在一夜之間被燒毀，數以千計先前撤離的人返回後發現家園被摧毀。街頭有蓋著白布的死者。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130204