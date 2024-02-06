英法舉辦全球首場商業駭客會議 匯集35國產官學界
2024/2/6 08:03（2/6 09:29 更新）
（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英、法兩國共同主辦全球首場商業駭客會議，今天起一連兩天在倫敦舉行，聚焦駭客僱用、以及商業網路工具遭惡意使用等議題，與會者擬簽署聯合行動宣言。
英國政府表示，將有來自35國的政府官員、科技業及其他產業代表、法律專家、維權人士等參與會議、討論聯合行動規畫。企業方面，與會名單包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、英國航太系統公司（BAE Systems）、Google。
英國副首相陶敦（Oliver Dowden）今天將在會中呼籲各國政府和企業強化安全防護、監督管理及問責措施，以更有效應對商用網路入侵工具和技術服務遭惡意使用、且日益猖獗的狀況。與會者將簽署「帕摩爾進程」（Pall Mall Process）宣言、承諾對相關現象採取聯合行動。
據英國「國家網路安全中心」（NCSC）評估，網路入侵工具和服務市場每10年可翻一倍。相關工具和服務包括間諜軟體，可用於竊聽、盜取照片，甚至以「免接觸」的方式遠端操控攝影和錄音裝置。
NCSC估計，每年有數以千計民眾成為這類活動的受害者。另一方面，駭客獲僱用從事商業和其他性質的間諜活動，也構成日益嚴峻的安全威脅。
英國政府表示，英、法長期進行安全合作，包括在新興科技領域。去年3月，在巴黎舉行的英法高峰會期間，雙方就推動國際倡議、聯合各國共同應對商業駭客活動達成共識。繼英國去年11月率先主辦全球首屆人工智慧（AI）安全峰會後，法國於今年稍晚將舉辦AI安全峰會的第2次實體會議。
今、明兩天的倫敦全球商業駭客會議落幕後，下一屆會議將於2025年在巴黎登場。（編輯：郭中翰）1130206
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