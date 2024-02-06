半導體充足加日圓弱勢 豐田預估年度淨利創新高

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（中央社東京6日綜合外電報導）拜全球半導體短缺緩和及日圓弱勢之賜，日本車廠豐田（Toyota）今天公布上季淨利激增86%，並將年度淨利預估上調至空前新高。豐田還宣布投資台積電在日本熊本縣的晶圓廠。

法新社報導，全球汽車業巨擘豐田公布，現行會計年度第3季淨利較去年度同期大增86%，來到接近1兆3600億日圓（約新台幣2894億元）。在半導體缺貨情況緩解之下，豐田年度前三季在所有地區都創造強勁銷售額。

豐田如今將年度淨利預估由原先的3兆9500億日圓上調至4兆5000億日圓（約新台幣9574億元），但由於旗下子公司涉及引擎和安全測試造假醜聞，豐田同時稍微下修年度銷量目標。

汽車製造業已自近幾年半導體和供應鏈短缺帶來的沉重打擊顯著復原。豐田財務長宮崎洋一告訴媒體記者，晶片短缺一度造成2023年初汽車訂單「塞車」，如今豐田持續衝刺生產，「不讓客戶等待」。

豐田稍晚還宣布，將投資台積電旗下日本子公司JASM，這家公司負責台積電在熊本縣的晶圓廠建造和營運。

台積電今天表示，豐田持有2%的JASM股份，JASM的第1座晶圓廠定於今年投產，第2座晶圓廠則預定今年底動工、2027年底投產。（譯者：張正芊）1130206