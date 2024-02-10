歡慶春節 駐巴西代表處宴請首都僑界

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）駐巴西代表處今天中午在巴西利亞烤肉餐廳舉辦「2024年春節聯歡餐會」，由駐巴西代表廖志賢夫婦偕全體員眷一同接待首都地區僑胞，計約80名僑胞參加。

為增添年節氣氛，駐處特別於會場佈置年節應景裝飾，同時播放節慶音樂，席間所有貴賓互動熱絡，彼此祝賀新年，會場洋溢新春喜氣。

廖志賢致詞向僑界恭賀新春，同時感謝僑胞先進們長久以來支持政府與協助駐處業務推動，盼來年續予指教，共同促進台巴友好合作關係。

廖志賢並表示，1月13日台灣在全球的矚目之下舉行總統、副總統大選，過程順利圓滿，台灣人民再度以獨立自主之方式選出第16任總統及副總統，向全世界展現成熟的民主成就，並獲得國際社會的高度肯定，不管遭受來自威權政府的政治逼迫與外交打壓，台灣永遠不會改變堅持守護民主的信念與價值。

廖志賢介紹特地為僑胞向台北爭取到總統、副總統聯名之春聯「萬物興龍」，說明署名者一位是現任總統，一位是接任總統，更顯示其特殊意義。

與會貴賓均對駐處辦活動之用心與對僑胞之重視表示感謝，駐處並備妥總統府春聯、紅包袋及福袋等供僑胞自由索取，搭配摸彩活動，餐會在彼此互祝新年的喜悅氣氛中完成。（編輯：陳承功）1130210