沖繩健康專家談「風車祭」 超級阿嬤身藏長壽秘訣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本琉球大學教授、醫學博士荒川雅志認為，日本人要追求的不是長壽，而是健康長壽的日本，在沖繩人身上可發現許多長壽秘訣，從沖繩慶祝97歲長者的「風車祭」可得出長壽的奧秘。

「藍區」（The Blue Zones）是美國地理學會（National Geographic Society）學者布特納（Dan Buettner）所提出的概念，他研究各國最健康、長壽者的生活方式之後，將世界最長壽的5個地區稱為藍色區域（簡稱藍區），包括日本沖繩。他出書探討在人活到百歲的時代裡，長壽的秘訣及理想的生活方式為何。

在荒川雅志監督翻譯下，「藍區第二版－向世界百歲人瑞學習健康與長壽的秘訣」（暫譯）日文版於2022年11月上市。荒川在沖繩研究長壽者的生活方式、健康長壽因素等逾20年，是日本研究健康學的權威。布特納2000年到沖繩採訪時，由荒川陪同拜訪當時104歲的女性人瑞。

2023年11月29日中央社記者與來自法國、新加坡等國的記者到琉球大學採訪荒川雅志。他說，人要活得老，也要活得好，尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，人應該更了解自己要怎麼活。

他說，在「藍區第二版」這本書中列出健康和長壽的9大法則，其中最重要的就是「連結」，包括人與人、與社會、與自然等的連結。

沖繩的習俗，當一個人活到虛歲97歲時，全村會在農曆9月7日幫此人祝壽，這節慶以沖繩的方言稱為kajimaya，是「風車」的意思，象徵人返老還童，以童心在玩風車似的。

荒川認為這種「風車祭」是長壽的秘訣之一。沖繩人是活到97歲之前，就自我惕勵要加油，要懂得生命的意義、自己扮演的角色及目標，在百歲以前的97歲就達標，村人辦一場最棒的慶生會。壽星本人、家人、村人一同將壽星當成全村之寶，這慶生會是壽星達成長壽境界的瞬間，這成了來自各界的支持，社會網絡匯集成一股支持的力量。

荒川注意到沖繩的方言yuimaru一詞，也是沖繩人活得長壽的要素之一，yui是結合的意思，yuimaru是指互助、合作（勞力交流）及共同努力。沖繩人透過勞動彼此相互扶持，這塊田地大家合力耕種後再轉到下一塊田地耕作，大家勞動互相扶持，漸漸地在心靈上也互相扶持。

他認為，在疫情平息後，人應該向沖繩藍區學習，除了餐飲、運動，還要加上精神上相互扶持。人要活得有人生的意義（ikigai），需要有人與人之間或人與社區、自然之間的「連結」（tsunagari）。這樣的力量到最後就形成長壽的因素。

人需要意識到自己周邊的「連結」有多少，如果很少，就得去開拓。連結，可創造人與人的信賴，獲得力量。

採訪團2023年11月30日來到沖繩縣國頭郡恩納村見到「超級阿嬤」喜久山濱子，就可體會出荒川所說的長壽秘訣。2024年農曆9月7日濱子將接受全村幫她慶祝97歲生日的「風車祭」。

濱子年輕時從事觀光業，到過台灣、澳洲、越南、泰國、關島等地旅遊，交遊廣闊，有許多台灣友人。濱子70歲退休後開始務農，把所種植的沖繩傳統蔬菜（島野菜），譬如絲瓜、節瓜等託人拿去車站市集販售。

外籍記者提問長壽的秘訣時，她發出爽朗的笑聲說：「就是不要去想年紀幾歲。」記者還問，是否家裡有佛壇、常拜拜嗎？她答說：「有佛壇，每個月初一、十五拜拜。也覺得祖先都在身邊保佑。」

以前她腳力好時，每天散步2公里鍛鍊體力，但現在她腳力有點衰退，若要去公民館，就得騎著四輪電動車代步。這一天，村人還一起陪濱子在蔬菜集散地旁的名嘉真農村廣場做「收音機體操」。

沖繩縣政府選了28種「島野菜」，鼓勵民眾食用。荒川表示，沖繩有很多很好的食材，屬傳承蔬菜，這些也是長壽的要因。

問荒川最推薦的是什麼時，他答說，沖繩最有名、最大眾也是最具代表性的就是苦瓜，但他認為鮮為人知、頗能帶來活力的兩種蔬菜就是青木瓜和絲瓜。雖然日本人也把木瓜當成水果吃，但只有沖繩人會把木瓜當蔬菜吃，青木瓜含有酵素，營養素很高。

長壽的沖繩縣當中以長壽自豪的村莊就是沖繩本島北部國頭郡的大宜味村，這座村莊立著一個石碑寫著「長壽日本一」（日本最長壽）的宣言。大宜味村標榜有綠色森林、燦爛陽光、清靜的空氣、清澈的水，是沖繩的世外桃源，這裡村民的餐飲生活很健康。

大宜味村的「笑味之店」以提供傳統的沖繩料理著名，店家所使用的食材大多是在自家的田地耕種並自產自銷的，被視為提供長壽餐的好地方。

這家店於1990年開始營業，老闆是金城笑子，原本是公立學校的營養師，後來專心研究沖繩傳統的島野菜，以不使用農藥、化學肥料的方式栽種，基於「醫食同源」的理念供餐。去年她還出版一本食譜「阿嬤的廚房」，記錄了沖繩北部「山原」居民的飲食、生活方式。（編輯：郭中翰）1130210

住在日本沖繩縣國頭郡恩納村的金城春年逾百歲，外籍媒體2023年11月30日這天採訪她當天早上的餐飲，她答說：「麵包、咖啡，很喜歡喝咖啡」，她還說喜歡吃魚，平時習慣收聽廣播，不太看電視。中央社記者楊明珠沖繩攝 113年2月10日

沖繩本島北部國頭郡的大宜味村標榜是日本最長壽的村莊，原本是公立學校營養師的金城笑子1990年經營「笑味之店」，提供健康膳食，遠近馳名。中央社記者楊明珠沖繩攝 113年2月10日

住在日本沖繩縣國頭郡恩納村97歲的喜久山濱子是當地有名的「超級阿嬤」，生性樂觀、身體硬朗。年輕時從事觀光業，70歲以後退休務農，做做賣菜生意。中央社記者楊明珠沖繩攝 113年2月10日