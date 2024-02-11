越南紅包叫「利是」 小面額紙鈔廣發孩童求好運

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）越南過農曆年也有發壓歲錢習俗，紅包在越南稱為Li Xi，大人包紅包給小孩被認為可為自己添好運。因此，民眾會準備大量等價約新台幣65元以下的小面額紅包廣發給小孩討吉利。

越南人將紅包稱為Li Xi，有人認為這可能是受到廣東話稱呼紅包為「利是」的影響，因此過年包紅包還有一層意義，代表願意將獲得的財富撥出一點與他人分享，「眾樂樂」之下，將更幸福美滿。

越南過年包紅包的習俗可以是長輩包給晚輩寄予勉勵，也可以是晚輩包給長輩表示孝心。其中，由於小孩子象徵天真無邪，所以民間認為過年包紅包給小孩子可以為自己帶來好運。

在這種情況下，不同於台灣人大多只包給親戚或摯友的小孩，越南人發紅包給小孩子時「廣結善緣」的成分更高。因此，紅包面額不會太大，從1萬至5萬越南盾（新台幣13至65元）都有，其中鈔票顏色為紅色的5萬最討喜。

但如果是發紅包給親戚、摯友的小孩，則會看彼此關係的深淺以及自身經濟能力來決定紅包金額，這時面額10萬、20萬或是50萬都很常見。

然而在越南的人情社會本質下，有些人會藉由包紅包給長官、上級的小孩子來為自己的事業或生活加分。這樣一來，過年包紅包到底是美好傳統還是漸漸走樣為藉機賄賂，當中存在灰色地帶。

越南民眾陶瓊芝（Dao Quynh Chi）向中央社表示，大人如果利用包紅包的傳統習俗為自己謀取機會，將讓孩子的價值觀產生偏差，小孩會只關心紅包裡面有多少錢，並且看在錢的份上期待更多叔叔、阿姨上門。

父母該怎麼運用小孩子收到的壓歲錢也是熱門話題，今年18歲剛到河內市念大學的戴春景（Doi Xuan Canh）說，以前自己每年大約會收到200萬至300萬越南盾的壓歲錢，但全部被父母拿走不知去向。

「被沒收壓歲錢當然不爽，但不得不忍受」，戴春景說，父母把錢拿走時都宣稱，因為他們包給別人，別人才會包給他。但他認為，壓歲錢是小孩該收到的，應該平分，小孩子才能感受到一絲喜悅。（編輯：郭中翰）1130211